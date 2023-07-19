قاصرٌ غادرت منزل ذويها منذ حوالي أسبوعين ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:- غفران محمد الجاسم (مواليد عام 2007، سوريّة)التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة العبدة بتاريخ 06/07/2023 ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 243719 -70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.