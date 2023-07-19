الأمين المساعد للجامعة العربية: حريصون على دعم أي انجاز متميز على أرض لبنان

Advertisement

أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة "حرص الجامعة على دعم أي انجاز متميز على أرض لبنان، لما لها من مكانة خاصة فى قلب كل عربي".وفي تصريح لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، قالت أبو غزاله لدى وصولها بيروت اليوم إنها "تحمل رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركين فى إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023، مفادها التحية والتقدير والتمنيات بالتوفيق لهذا الحدث المتميز الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة اللبنانية غدا فى بيروت، بحضور وفود من 15 دولة عربية".وعبرت الأمين المساعد للجامعة العربية عن سعادتها في المشاركة بإطلاق الفعاليات غدا، معبرة عن أملها في أن "تكون استضافة بيروت لهذا الحدث إضافة قوية للعمل العربي المشترك في مجال دعم وتنمية مهارات الشباب".