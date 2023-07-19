وزير الشباب الأردني: بيروت كانت دوما داعمة للشباب والشابات العرب

وصل وزير الشباب الأردني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، الى مطار رفيق الحريري الدولي، قبل ظهر اليوم، حيث كان في استقبالة وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، للمشاركة في اعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣".

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وأشار النابلسي، في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" الى أن "هناك رؤى لتفعيل تعاون عربي مشترك تقوده مصر والأردن على صعيد دعم الشباب في المنطقة العربية"، موضحا أن "التنسيق بين البلدين يتم بشكل دوري في الأمور كافة".



وأكد وزير الشباب الأردني أن "المشاركة في إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" هي فرصة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين"، موضحا أن "بيروت كانت دوما داعمة للشباب والشابات العرب، ولا بد من الوقوف معها اليوم تقديرا لهذا الدعم".



واعتبر أن "وجود الوفود العربية اليوم في لبنان هو فرصة لإعادة العمل وبلورة الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم، والتي قدمت من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمجلس وزراء الشباب العرب"، مشيرا إلى أن "العمل كان مستمرا عليها خلال الفترة الماضية".

ولفت إلى أنه "يرى بصفته رئيسا للجنة الوزارية العربية المشكلة لمراجعة واقرار الاستراتيجية أن فعاليات الغد قد تكون فرصة للتذكير بأهمية هذه الاستراتيجية".



وأكد أن "الأردن لعب دورا مهما لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم منذ العام 2015، وذلك في خطاب ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله في مجلس الأمن ذلك العام وترؤسه لجلسة مجلس الأمن، وكانت مبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية"، موضحا أن القرار 2250 لمجلس الأمن الدولي - حول "الشباب والسلم والأمن" - جاء "استجابة للمبادرة الأردنية".



وأوضح النابلسي أنه سيشارك على هامش إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" في مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي الشبابي العربي"، معبرا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ لوزراء الشباب العرب.



وشدد على أن مشاركته في مؤتمر مع الشباب "يأتي كجزء من مشاركة الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى أنه فرصة لتعزيز الحوار بين المسؤولين وصانعي القرار في الدول العربية من جهة وما بين الشباب من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "الشباب الممثلين للأردن في المؤتمر سيقومون بعرض أبرز ما وصلوا إليه في الأمور المتعلقة بالعمل والبطالة وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات".

ولفت الى أن "هناك رؤى لتفعيل تعاون عربي مشترك تقوده مصر والأردن على صعيد دعم الشباب في المنطقة العربية"، موضحا أن "التنسيق بين البلدين يتم بشكل دوري في الأمور كافة" .