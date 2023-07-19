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لبنان

بلدية صيدا باشرت تفعيل خطة طوارىء لرفع النفايات من شوارع وأحياء المدينة

Lebanon 24
19-07-2023 | 10:37
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أعلن نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط أن "بلدية صيدا باشرت تفعيل خطة  طوارىء، بالتنسيق مع فاعليات المدينة، لرفع النفايات المتكدسة في شوارع وأحياء صيدا، والتي تراكمت جراء إنتهاء عقد الشركة المتعهدة NTCC  آخر شهر حزيران  2023".
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وأشار في بيان إلى أن "مساعي الرئيس محمد السعودي نجحت في الإتفاق مع شركة "ستي بلو" على إرسال 3 شاحنات مخصصة لرفع النفايات إلى المدينة، حيث وصلت صباح اليوم شاحنتين مع فريق العمال المرافق، على أن يتم أرسال الشاحنة الثالثة قريبا، وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي تعمل على رفع النفايات من شوارع صيدا إلى ثمانية موزعة كالتالي: 3 من شركة سيتي بلو،3 من شركة NTCC، شاحنة من معمل معالجة النفايات الحديث IBC، إضافة إلى سيارة لرفع المستوعبات الكبيرة من شركة NTCC".
وواكب عضو المجلس البلدي المهندس محمد البابا مكلفا من البساط ، وصول شاحنتي "سيتي بلو" في مجمع بلدية صيدا للآليات وتنسيق العمل، بحضور عضو المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البزري والمراقبين في البلدية، وبالتنسيق مع الفاعليات.
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