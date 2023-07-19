أصدرت بلدية الغبيري بياناً استنكرت فيه الإشتباك المسلح الذي وقع في منطقة المشرفيّة ضمن الغبيري قبل منتصف ليل أمس، واستعملت خلاله أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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وأشارت البلدية في بيانها إلى أنَّ الرصاص طال الأبنية والمنازل المحيطة، موضحة أن الفاعلين معروفون بالإسم والعنوان، وقالت: " يبدو أنَّ هذا المسلسل مستمر وستكون له حلقات ولن ينتهي الا بسقوط ضحايا أبرياء".

وأضاف: "بالأمس، "زعلت" القوى الامنية من بيان البلدية حول أحداث السبت 15 تموز 2023 في الغبيري ولم تحرك ساكناً، واليوم أيضا نتهمها بالتقصير في القبض على كل الفاعلين وسوقهم الى القضاء".



وختم البيان: "غداً أيضاً سنقوم بواجبنا لتقديم دعوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.. اما آن للمواطن ان يرتاح آمنا في بيته؟ سؤال برسم كل المسؤولين".