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لبنان

بعد إشتباك مُسلّح في الضاحية.. بلدية تتهم القوى الأمنية بـ"التقصير"

Lebanon 24
19-07-2023 | 11:16
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أصدرت بلدية الغبيري بياناً استنكرت فيه الإشتباك المسلح الذي وقع في منطقة المشرفيّة ضمن الغبيري قبل منتصف ليل أمس، واستعملت خلاله أسلحة خفيفة ومتوسطة.
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وأشارت البلدية في بيانها إلى أنَّ الرصاص طال الأبنية والمنازل المحيطة، موضحة أن الفاعلين معروفون بالإسم والعنوان، وقالت: "يبدو أنَّ هذا المسلسل مستمر وستكون له حلقات ولن ينتهي الا بسقوط ضحايا أبرياء".
 
وأضاف: "بالأمس، "زعلت" القوى الامنية من بيان البلدية حول أحداث السبت 15 تموز 2023 في الغبيري ولم تحرك ساكناً، واليوم أيضا نتهمها بالتقصير في القبض على كل الفاعلين وسوقهم الى القضاء".

وختم البيان: "غداً أيضاً سنقوم بواجبنا لتقديم دعوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.. اما آن للمواطن ان يرتاح آمنا في بيته؟ سؤال برسم كل المسؤولين".
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