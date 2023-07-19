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لبنان

بلبلة داخل مركزٍ أمنيّ في طرابلس.. ماذا حصل مع أحد الموقوفين؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 13:31
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ السجين "ج.ع. "أصيب بجلطةٍ دماغية أثناء توقيفه داخل فصيلة القبّة - طرابلس.
 
ووفقاً للمصادر، فقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي. 
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