انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91400 و91700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 91500 و91800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.