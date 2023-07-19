خبرٌ يهمُّكم عن إخراجات القيد في لبنان.. إليكم آخر معلومة

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لبنان
خبرٌ يهمُّكم عن إخراجات القيد في لبنان.. إليكم آخر معلومة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-07-2023
|
13:28
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علِم "لبنان24" أنَّ نموذجاً جديداً من إخراج القيد العائلي سيُطرح قريباً ضمن دوائر النفوس في مختلف المناطق اللبنانيّة، علماً أن هذا النموذج وصل إلى بعض الدوائر لكن العمل به لم يبدأ بعد بشكلٍ كامل.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ المواطن سيحصلُ على هذا النموذج الالكتروني لإخراج القيد العائلي فوراً عندما يطلبه من دائرة النفوس، في حين أنّ أي بيانات جديدة سيتم إدراجها ضمنهُ بشكل متتابع لدى المرجعيات المُختصة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك حالة وفاة ضمن عائلة معينة وتمَّ تقديم وثيقة وفاة للشخص ضمن دائرة النفوس، عندها سيتمُّ تنقيح وتعديل إخراج القيد العائلي فوراً إلكترونياً وبشكلٍ تلقائيّ من قبل الموظفين المعنيين.
ورغم أنّ هذا الإجراء الجديد سيساهم في تقليص وقت الإنتظار للحصول على بيان القيد العائلي، إلا أن هناك مشكلة تعترضُ عمل الكثير من دوائر النفوس وتتمثلُ في إمكانية عدم وجود الكهرباء ضمنها بشكلٍ دائم، أقله خلال دوام العمل الرّسمي.
أحدُ المخاتير قال لـ"لبنان24" إنَّ مشكلة الكهرباء محورية ويمكن أن تُعرقل إصدار الأوراق الرسمية سواء إخراج القيد الإفرادي أو العائلي لأن عملية الطباعة تحتاجُ إلى حواسيب وبالتالي الأخيرة بحاجة لكهرباء، وقال: "في حال لم تُحل هذه المشكلة على صعيد البلديات ووزارة الداخلية، عندها فإن مناطق كثيرة ستكون محرومة من إخراجات القيد بسبب الكهرباء".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"
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