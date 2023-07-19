بيانٌ من الجيش عن حادثة القنابل الإسرائيليّة في كفرشوبا.. هذا ما أعلنه

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 19 / 7 / 2023، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على إطلاق رمانتين يدويتين في خراج بلدة كفرشوبا – مثلث بركة بعثائيل، وذلك أثناء وجود دورية من مديرية المخابرات في المنطقة، من دون وقوع إصابات.تُواصل وحدات الجيش اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.