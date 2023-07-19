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لبنان

تقنين جديد.. التغذية بالمياه ستنخفضُ في هذه المناطق

Lebanon 24
19-07-2023 | 13:43
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، للمواطنين المستفيدين من منشآتها في دائرة مياه جزين، أن "ساعات التغذية بالمياه ستنخفض عن المعتاد بسبب جدول التقنين الجديد الذي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقه في قرى وبلدات جزين"، وأضافت: "وعليه سيصبح تأمين التغذية بالمياه رهنا بتوفر الكهرباء، وستوزع ساعات التغذية على القرى والبلدات بالتساوي وفق آلية جديدة".
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