خطوة طارئة تخصُّ سحوبات الدولار.. ماذا تقرّر؟

كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنَّ بعض المصارف أبلغ عملاءه خلال الأيام الماضيَّة أنّهُ بإمكانهم الإستفادة من التعميم رقم 158 بـ400 دولار شهرياً حصراً، علماً أن مصرف لبنان ومن خلال آلية جديدة، خفّض المبلغ الممكن سحبه وفق ذاك التعميم إلى 300 دولار شهرياً مع إلغاء القدرة على سحب دولارات ولكن بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الـ15 ألف ليرة.

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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ تلك المصارف لم تطلُب من عملائها التوقيع على مستنداتٍ جديدة بشأن آلية السَّحب الجديدة، فيما عُلِم أيضاً أنَّ مدة الإستفادة من التعميم المذكور جرى تمديدها لجميع العملاء من دون أي شروطٍ جديدة لغاية نهاية العام الجاري 2023.