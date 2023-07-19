Advertisement

لبنان

خطوة طارئة تخصُّ سحوبات الدولار.. ماذا تقرّر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-07-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1089148-638253993834426155.jpg
Doc-P-1089148-638253993834426155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" أنَّ بعض المصارف أبلغ عملاءه خلال الأيام الماضيَّة أنّهُ بإمكانهم الإستفادة من التعميم رقم 158 بـ400 دولار شهرياً حصراً، علماً أن مصرف لبنان ومن خلال آلية جديدة، خفّض المبلغ الممكن سحبه وفق ذاك التعميم إلى 300 دولار شهرياً مع إلغاء القدرة على سحب دولارات ولكن بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الـ15 ألف ليرة. 
Advertisement
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ تلك المصارف لم تطلُب من عملائها التوقيع على مستنداتٍ جديدة بشأن آلية السَّحب الجديدة، فيما عُلِم أيضاً أنَّ مدة الإستفادة من التعميم المذكور جرى تمديدها لجميع العملاء من دون أي شروطٍ جديدة لغاية نهاية العام الجاري 2023.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2023-07-19
16:56 | 2023-07-19
16:51 | 2023-07-19
16:50 | 2023-07-19
16:29 | 2023-07-19
16:23 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website