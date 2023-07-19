صورة تاريخيّة لمصرف لبنان لم ترونها من قبل.. شاهدوها

خلال البحث عن تفاصيل تتعلق بوضع لبنان الإقتصادي والمالي وسط الأزمة القائمة، برزت على مُحرّك "غوغل" مؤخراً صورة قديمة تاريخية لمصرف لبنان في منطقة الحمرا - بيروت، وتُظهر هيكله الخارجي الذي ما زال على حاله منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي.

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ومن خلال التدقيق بشأن حيثيات تلك الصّورة، فقد تبين أنها التُقطت عام 1968 وقد نشرها موقع "blfheadquarters" الالكتروني مع تفاصيل أخرى عن المبنى وإطاره العُمراني اللافت.

وتاريخياً، فإنَّ تشييد مبنى البنك المركزي بدأ في آذار عام 1963 وتمّ إفتتاحه خلال إحتفالٍ كبير في 31 آذار من العام 1964، وذلك بعد نحو عامٍ فقط من الدراسة والتنفيذ والنباء.

ووصفت مواقع عديدة مبنى مصرف لبنان بـ"الأنيق عمرانياً"، لاسيما أنه تضمّن بعض الأمور اللافتة هندسياً خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنوافذه.

وفي ما يلي الصورة التي يتم الحديث عنها: