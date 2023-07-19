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لبنان

"ثابتون على خياراتنا".. قاسم: لن نقبل بكل أنواع مسخ لبنان

Lebanon 24
19-07-2023 | 15:32
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أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "القبول بدستور الطائف"، مشيراً إلى أنه حينما يتم تطبيق ذاك الدستور بشكل أفضل تتحقق الكثير من الأهداف، وقال: "لا طرح بتعديل الطائف أو تعديل الدستور، نريد فقط تخفيض سن الاقتراع إلى الـ18 عاماً".
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وإعتبر الشيخ قاسم خلال مجلس عاشورائي في الضاحية الجنوبية أن "المقاومة تدعو للاستقلال وحرية الأرض ولذلك تمسكنا بها ونحن نريد من خلالها أن نصنع مستقبل أجيالنا وأن نحمي بلدنا وأن نمنع فرض الخيارات علينا"، مؤكداً أن "البعض في لبنان لا يريدون ذلك"، وأضاف: "عبِّروا وانتقِدوا كما تشاؤون ولكن لا تكونوا أدوات للخارج".
وشدد قاسم على أنَّ "مشكلة المقاومة في لبنان مع العدو الاسرائيلي وليس مع الأحزاب والمواطنين، لكن البعض يريد الوقوف بيننا وبين العدو، ويريد منعنا عن مقاتلته".
وتوجّه الشيخ قاسم إلى الدول الكبرى بالقول: "نحن ثابتون على خياراتنا مهما فعلتم وسندافع عن أنفسنا".
وفي سياقِ كلمته، أكد قاسم أنّ "لبنان وطن لنا ولشركائنا اللبنانيين"، أردف: "هناك لبنان واحد فقط، وهو لكل اللبنانيين من دون تمييز، ولن نقبل بأن يكون لبنان إلا واحداً".
كذلك، شدّد الشيخ قاسم على أنّ "حزب الله" "لن يقبل بأي تقسيم مباشر أو غير مباشر، كما أنه لن يقبل بكل أنواع مسخ لبنان أو تقليل من مساحاته أو جعله موطئًا لأحد أو التخلي عن أي شبر من أرضه ومياهه".
 
 
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