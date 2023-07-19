حريقٌ كبير في كفرحونة.. النيران تطالُ أشجار الصنوبر والسنديان

شبّ حريق كبير، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة كفرحونة - مزرعة عراجي، ما استدعى تدخلاً من طوافات الجيش وسيارات الدفاع المدني التي عملت على محاولة إطفاء الحريق الذي ما زال مشتعلاً حتى الساعة.



وقضى الحريق على مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر البري والسنديان، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

Advertisement