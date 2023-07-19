عطلٌ كبير يضرب "واتساب".. الخدمة توقفت تماماً في لبنان!

كشفت بيانات موقع "downdetector" عن حصول عطلٍ على تطبيق "واتساب"، مساء اليوم الأربعاء، أدى إلى توقفه بشكل تام في مختلف دول العالم، بما فيها لبنان.

وبينت بيانات الموقع ورود آلاف التبليغات بشأن العطل الطارئ الذي حصل، حيث توقفت إمكانية إرسال رسائل مكتوبة وصوتية، كما تعذر أيضاً إجراء مكالماتٍ صوتيّة.

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كذلك، لوحظ أيضاً خدمة "واتساب" ويب قد توقفت أيضاً عن العمل، إذ طلبت من المستخدمين إعادة تسجيل الدخول مرة جديدة.