Advertisement

لبنان

عطلٌ كبير يضرب "واتساب".. الخدمة توقفت تماماً في لبنان!

Lebanon 24
19-07-2023 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1089173-638254058520839354.jpg
Doc-P-1089173-638254058520839354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بيانات موقع "downdetector" عن حصول عطلٍ على تطبيق "واتساب"، مساء اليوم الأربعاء، أدى إلى توقفه بشكل تام في مختلف دول العالم، بما فيها لبنان.
 
وبينت بيانات الموقع ورود آلاف التبليغات بشأن العطل الطارئ الذي حصل، حيث توقفت إمكانية إرسال رسائل مكتوبة وصوتية، كما تعذر أيضاً إجراء مكالماتٍ صوتيّة.
Advertisement
 
كذلك، لوحظ أيضاً خدمة "واتساب" ويب قد توقفت أيضاً عن العمل، إذ طلبت من المستخدمين إعادة تسجيل الدخول مرة جديدة.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2023-07-19
16:56 | 2023-07-19
16:51 | 2023-07-19
16:50 | 2023-07-19
16:29 | 2023-07-19
16:16 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website