في صيدا.. رجلٌ مسن يتعرّض لحادث صدم

تعرّض رجلٌ مسن يدعى "م.خ." لحادث صدمٍ بواسطة دراجة نارية في مدينة صيدا من قبل شابّ يُدعى "أحمد.ج.".

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وأدى الحادث إلى إصابة الشخصين المذكورين بجروح، جرى على إثرهما إسعافهما ونقلهما عبر فرق فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى الهمشري في صيدا لتلقي العلاج.