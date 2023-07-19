"واتساب" يعود إلى العمل بعد عطلٍ كبير.. والناشطون يعلقون: "رجع الغالي يامو"

بعد عُطلٍ دام لنحو 50 دقيقة، ليل الأربعاء، عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل على هواتف المستخدمين في مختلف أنحاء دول العالم.

وكان التطبيق قد أصيب بعُطلٍ مركزي قرابة الساعة 11.06 هذا المساء، ما أدى إلى توقف كافة خدماته ومميزاته. وعليه، بادر ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى نشر تغريداتٍ ومنشورات تؤكد حصول العطل الذي أدى إلى إرباكٍ كبير بين المستخدمين.

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وأحصى موقع "داون ديتكتور" أكثر من 30 ألف بلاغٍ عن تعطل "واتساب" الذي لم تعلن الجهة المشغلة له عن تفاصيل العطل التقني حتى الآن.

الطريف هو أنّ تعليقات المستخدمين توالت بكثرة حول ما حصل، إذ قال أحد الناشطين عبر "فيسبوك": "راح الواتساب واجا دور تيلغرام.. التنويع جيد".

بدوره، قال ناشط آخر تعليقاً على عودة "واتساب" إلى العمل: "رجع الغالي يامو".