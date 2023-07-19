مارون: على اللبنانيين أن يختاروا رئيساً لهم



وقال مارون في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أطلقنا الأولويات الرئاسية، خلال جولة على الكتل النيابية، لأننا كنا نعتقد انه في حال دخلنا في الفراغ الرئاسي، سيكون صعبا جدا معالجته والخروج منه، معتبرا انه كان يفترض ان تتم معالجة هذا الموضوع قبل انتهاء الولاية وليس بعد، مبديا أسفه الشديد لما وصلنا اليه اليوم".

Advertisement وشدّد على أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة، خصوصا انه علينا ألا نتكل على الغرب في معالجة أزماتنا، على الرغم من اننا نشكر الدول الغربية على المبادرات التي تقوم بها تجاه لبنان". أكد النائب شربل مارون ان "الوضع الحالي في لبنان، والأزمة الرئاسية، لا تعالج إلا بالحوار، لافتا الى ان هذا ما كنا ننادي به دائماً".وقال مارون في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أطلقنا الأولويات الرئاسية، خلال جولة على الكتل النيابية، لأننا كنا نعتقد انه في حال دخلنا في الفراغ الرئاسي، سيكون صعبا جدا معالجته والخروج منه، معتبرا انه كان يفترض ان تتم معالجة هذا الموضوع قبل انتهاء الولاية وليس بعد، مبديا أسفه الشديد لما وصلنا اليه اليوم".وشدّد على أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة، خصوصا انه علينا ألا نتكل على الغرب في معالجة أزماتنا، على الرغم من اننا نشكر الدول الغربية على المبادرات التي تقوم بها تجاه لبنان".

وقال: "على اللبنانيين ان يختاروا رئيسا لهم، خصوصا اننا نمر بظروف استثنائية، لاسيما ان النزوح السوري بات عبئا على الشعب اللبناني، ليس من الناحية الإنسانية، انما انطلاقا من وجود مشروع توطين لهم في لبنان، وهو بات يلوح في الأفق، وقد يكون على شاكلة ما جرى في العام 1994 من خلال مرسوم التجنيس، معتبرا ان هذه الأمور تتراكم، لاسيما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يبالي بخصوص موضوع النزوح السوري". (الأنباء الكويتية)