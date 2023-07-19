27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصايغ: فرنجية سقط دولياً ومستمرّون بدعم أزعور للرئاسة
Lebanon 24
19-07-2023
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عدم استمرار الفراغ الرئاسي الى نهاية العام الحالي، موضحا ألا "قدرة اجتماعية واقتصادية على الاستمرار بالفراغ"، وقال: "مستمرون بدعم جهاد أزعور وسننتخبه في الجلسة المقبلة".
Advertisement
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، الأربعاء، تحدث الصايغ عن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المشاركة في 3 دورات انتخابية في البرلمان قائلا: "ما بيمزحوا الثنائي بموضوع المشاركة بـ3 دورات متتالية خوفا من انتخاب رئيس جديد غير مرغوب من قبلهم".
وأضاف: "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط يحترم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولكن هو واضح بأن التمثيل المسيحي يجب أن يكون أوسع، ولا نريد استفزاز البيئة المسيحية ونطمح لاحترام آراء الجيل الجديد الداعي للتغيير والتجديد. مواقفنا الرمادية في بعض الأحيان هي للحفاظ على السلم الأهلي، وقلنا للثنائي الشيعي بأننا لن نخرج عن قرار الأكثرية المسيحية في الملف الرئاسي ولكننا في الوقت نفسه بحاجة الى نصاب الـ86".
وعن تأييدهم تشريع الضرورة رغم معارضة واسعة من المسيحيين، قال: "جلسات تشريع الضرورة تشهد دوما حضور طرف مسيحي وازن هو التيار، وبدون رئيس لن يستقيم الوضع في البلد، ونطالب دوما أن تكون البنود محصورة بالأمور الأهم. نحن غير طائفيين ولا نطالب برئيس الأركان من باب طائفته، ووزير الدفاع يرفض اقتراح أسماء لهذا المنصب، وطرح فكرة استلام القائد الأعلى رتبة فرضية مدمرة، ولكن لن نصل الى هذه المرحلة اذا انتخبنا رئيس جديد، ونحن من المسهلين في مسألة تعيين رئيس أركان فالتقدمي الاشتراكي لا يخاطر في المواضيع المصيرية".
وتابع: "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مش راضي عن شي، والحوار قائم مع التيار لكن لا توافق في ملفات عدة سوى التقاطع على اسم جهاد أزعور". وقال: "التسوية الناتجة عن الفوضى لن تفيد الفريق الذي يراهن عليها، فهو لا يريد إعادة تجربة الرئيس الضعيف مثل مرحلة ميشال عون. الخارج لن يقبل برئيس لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، ولا أنصح الممانعة بالتعويل على مزيد من الفراغ".
وشدد على أن "الحوار ليس هدفا بل وسيلة للوصول الى نتيجة، ونحن ضد أي حوار يدخل في عمق النظام السياسي بل ما يهمنا فقط ملف الرئاسة"، لافتا إلى أن "في البيان الخماسي لم يتم طرح فكرة انعقاد أي مؤتمر أو حوار بل الدعوة للعودة الى الطائف والانتخابات"، وأردف: "منفتحون على الحوار، ولكن من الأفضل إذا استطعنا انتخاب رئيس من دون الحوار. التفاهم الخماسي يفتح نافذة قطرية على الايرانيين، فكلف القطري بالتواصل مع الإيراني، وإيران فتحت الباب للتعاون وبالتالي يجب انتظار نتائج هذا التواصل القطري – الإيراني".
وقال: "تخطينا الطرح الفرنسي الأول الذي عارضناه ككتلة علنا، وقد يكون ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية انتهى دوليا. قد نقبل بالحوار فقط إذا كان الهدف الاتفاق على اسم رئيس سيادي لا أكثر، ولا نقبل بحوار موسع إلا بعد انتخاب الرئيس، ونرفض أي حوار يمس الطائف.
ماليا، شدد الصايغ على أنه "هناك مشكلة إذا حل وسيم منصوري مكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، وأردف: "مصرف لبنان يتحمل مسؤولية تأمين الدولار، وعدم تدخله في السوق سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الدولار، وفي حال توقف المركزي عن التدخل في السوق، فسيصبح سعر الدولار بيد الصيارفة وسيرتفع كثيراً. سلامة كان يتدخل كل فترة ويخوف المضاربين في السوق والصرافين، فهو لديه خبرة 30 عاما ويعلم تفاصيل السوق، وعند انتهاء ولايته اتخوف من تفلت الأمور".
وأوضح أنه "هناك سياسات خاطئة خسرتنا أكثر من الفساد، إذ خسرنا اكثر من 40 مليار، والتفلت الكبير حصل في غياب السلطة القضائية"، وتابع: "العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة من أسباب الوصول الى الوضع المالي الحالي".
Advertisement
الأكثر قراءة
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
Lebanon 24
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
08:08 | 2023-07-19
19/07/2023 08:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح يهزُّ الجنوب.. التوتر كبير وما جرى خطير!
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح يهزُّ الجنوب.. التوتر كبير وما جرى خطير!
14:01 | 2023-07-19
19/07/2023 02:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمنحنيات بارزة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها: "مبروك السيليكون" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بمنحنيات بارزة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها: "مبروك السيليكون" (صور)
03:34 | 2023-07-19
19/07/2023 03:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول
Lebanon 24
هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول
01:30 | 2023-07-19
19/07/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن عمليّة "إغتيال" في بيروت.. هكذا قتلت إسرائيل "الأمير الأحمر"
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن عمليّة "إغتيال" في بيروت.. هكذا قتلت إسرائيل "الأمير الأحمر"
12:00 | 2023-07-19
19/07/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:02 | 2023-07-19
مارون: على اللبنانيين أن يختاروا رئيساً لهم
16:56 | 2023-07-19
مقدمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2023-07-19
"واتساب" يعود إلى العمل بعد عطلٍ كبير.. والناشطون يعلقون: "رجع الغالي يامو"
16:29 | 2023-07-19
في صيدا.. رجلٌ مسن يتعرّض لحادث صدم
16:23 | 2023-07-19
عطلٌ كبير يضرب "واتساب".. الخدمة توقفت تماماً في لبنان!
16:16 | 2023-07-19
حريقٌ كبير في كفرحونة.. النيران تطالُ أشجار الصنوبر والسنديان
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
20/07/2023 03:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
20/07/2023 03:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
20/07/2023 03:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact