خطوات عمليّة لباسيل تجاه سوريا؟

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كتب علي ضاحي في" الديار": عودة الحرارة الى التواصل بين حارة حريك وميرنا الشالوحي وفي توقيتها السياسي اللافت، يبدو انها ستنسحب على ملفات سياسية وتقنية وبلدية وفي ملف النزوح.ترى اوساط حكومية في 8 آذار ان تأكيد النائب جبران باسيل، انه لا يغطي قرارات وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المحسوب عليه سياسياً وحكومياً تجاه سوريا، وخصوصاً اعتذاره عن ترؤس الوفد الرسمي الى سوريا، وقبلها التباطؤ في طلب الموعد الرسمي، والذي كان يفترض ان يتم منذ شهر، يتطلب خطوات والقيام بخطوات عملية تجاه سوريا، لا سيما بعد الزيارة والتواصل الذي حصل بين الرئيسين بشار الاسد وميشال عون.وفي السياق، تؤكد اوساط قيادية في «التيار الوطني الحر» ان التيار ورئيسه مصران على متابعة ملف النازحين، وسيتصديان لأي محاولة لتوطين السوريين والفلسطينيين، وان الرد لرفض اي قرار لعدم اعادة النازحين الى بلادهم سيواجه في الشارع، ومن داخل الحكومة وفي الوزارات التي «يمون» التيار عليها، وصولاً الى مؤتمرات وتحركات ولقاءات وقرارات وتشريعات نيابية وقوانين مُقرَة يجب تنفيذها تفعيلها. وتؤكد الاوساط ان اللقاء مع حزب الله يصب ايضاً، في إطار التنسيق للقيام بخطوات ملموسة وفاعلة في ملف النازحين.وكان منسق لجنة البلديات المركزية في "التيار الوطني الحر" روجيه باسيل ومنسق اللجنة المركزية لعودة النازحين نقولا الشدراوي، التقيا مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" النائب السابق نوار الساحلي ومسؤول البلديات في الحزب الدكتور محمد بشير، في المقر العام للتيار امس.وصدر بيان للجنة المركزية للإعلام في "التيار"، أشار إلى أن "البحث تناول ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم ودور البلديات في تحفيز هذه العودة والتأكيد على استكمال التعاون وتكثيف الجهود بين الطرفين في هذا الملف، وقد اتسم اللقاء بالإيجابية".وتابع البيان:"أولى باسيل الدور الأساسي في ملف النازحين الى البلديات والمخاتير، مؤكداً أن الرئيس العماد ميشال عون قام بكل ما بوسعه لإيجاد الحل المناسب لهذا الملف، وهو جاهر عبر المحافل الدولية به وبمخاطره، وأضاف: "لا نسمح لأحد أن يزايد على وطنية الرئيس عون خاصة اننا اتُهمنا بالعنصرية من قبل كافة الأطراف".وختم: "شدد باسيل على أنه يجب تفعيل خطة تحمي البلديات، من جهة، وتساعدها على تطبيق الأنظمة والقوانين من جهة أخرى، لافتاً الى أن الأطراف الجدية بهذا الملف أصبحت معروفة، والبلديات التابعة لهذه الجهات خير دليل، مؤكداً أن لا مشكلة للتيار بالحوار مع كافة الاطراف وذلك بهدف إنجاح الخطة والحفاظ على هوية لبنان".