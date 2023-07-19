27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التصويب على قائد الجيش للحؤول دون طرحه كـ"خيار ثالث"
Lebanon 24
19-07-2023
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عبد الوهاب بدرخان في" النهار":يحاول "حزب إيران"، بعدما قاد أزمة الفراغ الرئاسي الى انسداد، أن يستعيد "الابن الضال" العوني الى حظيرته ليخترق به الاستعصاء المسيحي، فهذا يمنحه انفراجاً في مأزقه الداخلي ويعزز موقفه مع الخارج. لكن، احتياطاً، نقل "الحزب" هذه الأزمة الجنوب، ومنه الى الخارج، فأسهل المجازفات والمناورات تبادل التمريرات مع العدو الإسرائيلي ما داما متفقين على عدم الذهاب الى حرب. فحتى الترسيم البرّي للحدود، بعد البحري، ليس أولويةً عند الحزب، لأنه سيعني عندئذ "سلاماً" موثّقاً، وإيران لا تبحث عن "سلام" كهذا. لذا قال الأمين العام لـ"الحزب" إن الهدف ليس الترسيم بل "تحرير" الأرض المحتلة، أي "المقاومة" المستمرّة.
Advertisement
قبل أن يخسر "حزب إيران" ورقة مرشّحه الوحيد يريد أن ينتزع ثمناً، فأيّاً يكن الرئيس أصبحت خريطة الطريق الإيرانية مرسومة أمامه: "شرعنة" السلاح غير الشرعي وإضفاء شرعية على ميليشيا "الحزب" كجيش موازٍ أو كـ"حشد شعبي" تموّله الدولة ولا إمرة لها عليه، كما في العراق الذي يعاني من "حشده". وبعدما حدّد بيان "الخماسية" تفضيله لرئيس "يجسّد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول..." لا بدّ أن "الحزب" سيواصل التهديف على قائد الجيش للحؤول دون طرحه كـ"خيار ثالث" قويّ، أمّا المرشّحون الآخرون فإن "نزاهتهم" لا تكفي لأن ضعفهم تجاه "الحزب" هو المقلق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
Lebanon 24
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
08:08 | 2023-07-19
19/07/2023 08:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح يهزُّ الجنوب.. التوتر كبير وما جرى خطير!
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح يهزُّ الجنوب.. التوتر كبير وما جرى خطير!
14:01 | 2023-07-19
19/07/2023 02:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن عمليّة "إغتيال" في بيروت.. هكذا قتلت إسرائيل "الأمير الأحمر"
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن عمليّة "إغتيال" في بيروت.. هكذا قتلت إسرائيل "الأمير الأحمر"
12:00 | 2023-07-19
19/07/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة تخصُّ سحوبات الدولار.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
خطوة طارئة تخصُّ سحوبات الدولار.. ماذا تقرّر؟
14:30 | 2023-07-19
19/07/2023 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن صحة الطفلة الحديثة الولادة المرمية على الطريق (صورة)
Lebanon 24
آخر المعلومات عن صحة الطفلة الحديثة الولادة المرمية على الطريق (صورة)
07:48 | 2023-07-19
19/07/2023 07:48:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-07-20
أمور عالقة.. ماذا يريدُ حزب الله من "التيّار" بعد إستئناف الحوار؟
06:56 | 2023-07-20
الجميل يتقدّم بمراجعة لدى مجلس الشورى.. ماذا في التفاصيل؟
06:52 | 2023-07-20
"الوفاء للمقاومة": الاستحقاق الرئاسي همّ وطني يتوجّب على اللبنانيين تحمّل المسؤوليّة إزاءه
06:50 | 2023-07-20
عربيد أعلن الورقة السياسية الأولى للتجدد للوطن
06:47 | 2023-07-20
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا بخطة نقدية مالية... ماذا تتضمّن؟
06:38 | 2023-07-20
الرابطة المارونية: لاستحقاق رئاسي ينظم عمل المؤسسات الدستورية
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
20/07/2023 14:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
20/07/2023 14:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
20/07/2023 14:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact