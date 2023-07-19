Advertisement

لبنان

التصويب على قائد الجيش للحؤول دون طرحه كـ"خيار ثالث"

Lebanon 24
19-07-2023 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1089214-638254304140716370.jpg
Doc-P-1089214-638254304140716370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب عبد الوهاب بدرخان في" النهار":يحاول "حزب إيران"، بعدما قاد أزمة الفراغ الرئاسي الى انسداد، أن يستعيد "الابن الضال" العوني الى حظيرته ليخترق به الاستعصاء المسيحي، فهذا يمنحه انفراجاً في مأزقه الداخلي ويعزز موقفه مع الخارج. لكن، احتياطاً، نقل "الحزب" هذه الأزمة الجنوب، ومنه الى الخارج، فأسهل المجازفات والمناورات تبادل التمريرات مع العدو الإسرائيلي ما داما متفقين على عدم الذهاب الى حرب. فحتى الترسيم البرّي للحدود، بعد البحري، ليس أولويةً عند الحزب، لأنه سيعني عندئذ "سلاماً" موثّقاً، وإيران لا تبحث عن "سلام" كهذا. لذا قال الأمين العام لـ"الحزب" إن الهدف ليس الترسيم بل "تحرير" الأرض المحتلة، أي "المقاومة" المستمرّة.
Advertisement

قبل أن يخسر "حزب إيران" ورقة مرشّحه الوحيد يريد أن ينتزع ثمناً، فأيّاً يكن الرئيس أصبحت خريطة الطريق الإيرانية مرسومة أمامه: "شرعنة" السلاح غير الشرعي وإضفاء شرعية على ميليشيا "الحزب" كجيش موازٍ أو كـ"حشد شعبي" تموّله الدولة ولا إمرة لها عليه، كما في العراق الذي يعاني من "حشده". وبعدما حدّد بيان "الخماسية" تفضيله لرئيس "يجسّد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول..." لا بدّ أن "الحزب" سيواصل التهديف على قائد الجيش للحؤول دون طرحه كـ"خيار ثالث" قويّ، أمّا المرشّحون الآخرون فإن "نزاهتهم" لا تكفي لأن ضعفهم تجاه "الحزب" هو المقلق.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-20
06:56 | 2023-07-20
06:52 | 2023-07-20
06:50 | 2023-07-20
06:47 | 2023-07-20
06:38 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website