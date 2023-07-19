Advertisement

تفتتح صباح اليوم الخميس فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، حيث تقاطرت منذ يوم أمس الوفود المشاركة في هذا الحدث الذي يتزامن مع اطلاق النشاط الاول وهو "منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي"، الذي يستمرّ ليومين ويترافق مع زيارات سياحية للضيوف الى مدينتي جبيل وبعلبك.وتنطلق اعمال المنتدى في فندق هيلتون ميتروبوليتان صباح اليوم بكلمة لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي، وكلمة للامين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء ابو غزالة وكلمة لليونيسيف وكلمة لوزير الشباب والرياضة جورج كلاس.وفي هذا الإطار، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة "حرص الجامعة على دعم أيّ انجاز متميّز على أرض لبنان، لما لها من مكانة خاصة فى قلب كل عربيّ".أمّا وزير الشباب الأردني محمد النابلسي، فتحدّث عن "رؤى لتفعيل تعاون عربي مشترك تقوده مصر والأردن على صعيد دعم الشباب في المنطقة العربية".