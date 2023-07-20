مطر يدعو الى حماية الطفولة... هذا ما قاله عبر "تويتر"

غرد النائب إيهاب مطر عبر حسابه على "تويتر": "في الأيام الماضية فجعنا بقصة الطفلة لين طالب. واليوم انصدمنا بطفلة حديثة الولادة أنقذها كلب فكانت إنسانيته أكثر من حيونة من تركها مرمية بكيس. الأطفال وهم اكثر الفئات ضعفاً لا بد من حمايتهم وتطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يتعرض لهم أو يتعدى على حقوقهم. إحموا الطفولة".

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