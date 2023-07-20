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لبنان

وزير الشباب والرياضة المصري يشارك في احتفال إعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"

Lebanon 24
20-07-2023 | 01:17
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وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي فجرًا رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، للمشاركة في احتفال إعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" و"المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي"، وكان في استقباله في المطار رئيس دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة ومدير مكتب وزير الشباب والرياضة حسين عمر، في حضور سفير مصر ياسر علوي.
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إشارة إلى أن موعد الافتتاح الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم في فندق "الحبتور"، بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية وحشد من الشخصيات اللبنانية، الوزارية والنيابية والعامة و60 شابة وشابا من 16 دولة عربية.
 
يتزامن مع الاحتفال، انطلاق فعالية "منتدى الشباب العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي" بكلمات لمنظمة "اليونيسيف"، الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء ابو غزالة ووزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، ومداخلة عن التمكين للوزير المصري.
 
يعتبر المنتدى الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسيف" في لبنان باكورة انشطة بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، وينطلق عند العاشرة من صباح اليوم.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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