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لبنان

أي دور لـ"حزب الله" في معركة إدلب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2023 | 01:15
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أفادت مصادر مطلعة "أن "حزب الله" لن يكون له أي دور جدي في المعركة العسكرية المتوقعة في المناطق الشمالية في سوريا خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الاحاديث عن بدء التمهيد الناري لهذه المعركة".
وتقول المصادر "ان "حزب الله" جاهز لتقديم الدعم لسوريا لكن من الواضح ان دمشق ليست بحاجة لأي دعم في هذه المعركة التي سيقوم بها الجيش السوري وبعض قوات النخبة فيه".
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وتشير المصادر الى "ان هناك غطاء سياسيا اقليميا ودوليا لسوريا للقيام بالحملة العسكرية لتحرير ادلب، وهذا ما سيجعل المهمة العسكرية اكثر سهولة..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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