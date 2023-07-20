لا عقوبات حاليا بل إجراءات في هذا الاتجاه

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على عكس ما يتم تداوله عن استعدادات لدى اكثر من دولة لفرض عقوبات على الاحزاب التي تعرقل الوصول الى تسوية رئاسية وتعطل إنتخاب رئيس جديد، يبدو ان هذا الحديث غير واقعي، بحسب اوساط ديبلوماسية مطلعة.وتقول المصادر ان فكرة العقوبات غير واردة حاليا، انما هناك اجراءات سياسية عقابية قد تقوم بها بعض الدول مثل مقاطعة قوى سياسية او الذهاب الى اجراءات اخرى للضغط من اجل التسوية.وتشير المصادر "الى أن الذهاب الى عقوبات مالية او قانونية ليس دقيقا، وفي الاصل فإن الدول المعنية تعرف أن عقوباتها لن تكون فاعلة، في حال لم تكن الولايات المتحدة الاميركية جزءا منها".