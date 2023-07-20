أطلق النار على نفسه امام أعين والده وفارق الحياة.. الاسباب مجهولة

عثر على المدعو "ا.ف" جثة مصابة بطلق ناري في رأسه في بلدة كفرحاتا في قضاء زغرتا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضرت الادلة الجنائية والقوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.



وبحسب المعلومات الأولية فان الشاب البالغ من العمر 29 سنة، أقدم على اطلاق النار على رأسه أمام أنظار والده، من دون معرفة الأسباب

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