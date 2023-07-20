"مهرجانات بيت الدين" بنسختها الـ40 تنطلق مساء اليوم: لبنان بلد الحياة

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تنطلق اليوم "مهرجانات بيت الدين" في نسختها الـ40، في حفل مميز يقام في باحة قصرها، في مسعى لتأكيد دور لبنان الثقافي والفني، ورسالته الحضارية رغم الازمات. ويتميز المهرجان هذا العام باطلاق المواهب اللبنانية والعربية الشابة التي تستحق أن تطل من على خشبة مسرح بيت الدين مع كل ما يمثله من رمزية تاريخية ومعنوية كبيرة.ولعل الافتتاح اليوم مع الديفا فرح الديباني، السوبرانو المكللة بالجوائز العالميّة، خير دليل على المساحة التي تعطيها هذه المهرجانات للفئة الشابة، حيث ستقدم مجموعة من الألحان الكلاسيكيّة، وتكريما ل"سيّدات الفنّ العربي" - أسمهان وفيروز وداليدا.ترددت فرح على مسارح عالميّة منها أوبرا باريس، وأوبرا بولشوي وأوبرا كوميك وقاعة غافو و ALULA,وأوبرا الصين ودبي ومهجران سوتشي الدولي ومهرجان الفنّ في البندقيّة.ويرافق فرح في أمسيتها المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي على رأس أوركسترا كبيرة.