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لبنان

"مهرجانات بيت الدين" بنسختها الـ40 تنطلق مساء اليوم: لبنان بلد الحياة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2023 | 02:30
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تنطلق اليوم "مهرجانات بيت الدين" في نسختها الـ40، في حفل مميز يقام في باحة قصرها، في مسعى لتأكيد دور لبنان الثقافي والفني، ورسالته الحضارية رغم الازمات. ويتميز المهرجان هذا العام باطلاق المواهب اللبنانية والعربية الشابة التي تستحق أن تطل من على خشبة مسرح بيت الدين مع كل ما يمثله من رمزية تاريخية ومعنوية كبيرة. 
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ولعل الافتتاح اليوم مع الديفا فرح الديباني، السوبرانو المكللة بالجوائز العالميّة، خير دليل على المساحة التي تعطيها هذه المهرجانات للفئة الشابة، حيث ستقدم مجموعة من الألحان الكلاسيكيّة، وتكريما ل"سيّدات الفنّ العربي" - أسمهان وفيروز وداليدا.  
ترددت فرح على مسارح عالميّة منها أوبرا باريس، وأوبرا بولشوي وأوبرا كوميك وقاعة غافو و ALULA,وأوبرا الصين ودبي ومهجران سوتشي الدولي ومهرجان الفنّ في البندقيّة. 
ويرافق فرح في أمسيتها المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي على رأس أوركسترا كبيرة. 
 

المهرجان يستكمل في 22 تموز مع  Double Concert، واللقاء العابر للثقافة بين موسيقى الفلامينكو والألحان الشرقية، على ان يكون القسم الثاني من الحفل مع الموزع اللبناني غي مانوكيان وفرقته الموسيقية. 
وفي 25 تموز، ستكون ليلة الجاز بامتياز، تجمع بين كبار فنانين الجاز في لبنان، مع دونا خليفة الملحنة وعازفة (bass) ومع مجموعتها الموسيقية، وعازف البيانو والملحن آرثر ساتيان وفرقته. على ان تحيي ميساء قرعة حفلة  27 تموز 
وتختتم المهرجانات مع مسرحية Chicago the musical التي ستعرض بنسخة عربية
في 2، 3 و5 آب من تأليف وتصميم وإخراج المخرج المسرحي اللبناني روي الخوري بمشاركة ممثلين مميزين منهم: ميرفا قاضي، سينثيا كرم، فؤاد يمين، يمنى بو هدير، ماتيو الخضر، وإلياس كريستوفوريديس. 
اذا، بيت الدين على موعد مع السحر والجمال اعتباراً من هذه الليلة ولمدة 3 أسابيع تقريباً، متحدية مرة جديدة الأوضاع الصعبة، ومؤكدة للعالم ان لبنان بلد الحياة والحب والجمال. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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