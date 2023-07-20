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لبنان

خبر مُفرح وايجابي... "راي باسيل" تحقق انتصاراً جديداً

Lebanon 24
20-07-2023 | 03:01
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حلت الرامية راي باسيل خامسة في مسابقة الرماية من الحفرة الاولمبية "تراب"، ضمن احدى جولات كأس العالم في لوناتو في إيطاليا، في حين حققت زميلتها ليا قربان المركز 51 بين 97 متبارية. 
وأصابت باسيل 117 طبقا من 125 في الجولة التأهيلية. فيما بلغ رصيد قربان 108 أطباق. 
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