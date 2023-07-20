توتر على الحدود.. ماذا يجري في كفرشوبا؟

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ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مسيلة للدموع على مواطنين لبنانيين في كفرشوبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".إلى ذلك عزز الجيش الإجراءات الأمنية تزامنا مع قيام بلدية كفرشوبا بشق طريق والقيام بأعمال تجريف لإعادة تأهيلها انطلاقا من بركة بعثائيل وحتى بوابة حسن.وتُعتبر هذه الأعمال هي الأولى من نوعها على اراض تتجاوز ما يعرف بخط الانسحاب .كما تقوم القوات الإسرائيلية ببناء جدار اسمنتي عند خط الانسحاب في تلك المحلة على غرار جدار المطلة.