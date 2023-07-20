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لبنان

اجراءات مشددة عند مدخل عين الحلوة.. والأهالي يتذمرون

Lebanon 24
20-07-2023 | 04:13
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لا يزال الجيش يفرض إجراءات مشددة على مداخل مخيم عين الحلوة، ما تسبب بأزمة سير خانقة، واستياء كبير لدى أهالي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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