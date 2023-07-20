النفايات في صيدا بين البزري والبساط

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عقد إجتماع مسائي بين نائب صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس بلدية صيدا المكلف إبراهيم بساط، حيث جرى البحث في مشكلة النفايات والآلية المتبعة في جمعها، وأهمية الإستعانة بآليات جديدة من شركة "سيتي بلو" للتسريع في عملية جمع النفايات ، وتنظيف الشوارع في الفترة الإنتقالية ما بين توقف مؤسسة NTCC عن العمل، وبدء العقد الجديد الذي وقعته شركة سيتي بلو مع إتحاد بلديات صيدا- الزهراني .كما تطرق البحث إلى أمور عدة مرتبطة بقضايا المدينة الخدماتية والأهلية ،وضرورة تفعيل بعض المؤسسات الحيوية المرتبطة ببلدية صيدا. وتركز البحث أيضا على أهمية التعاون بين نواب المدينة وقواها السياسية ومجلسها البلدي ومجتمعها الأهلي من أجل الخروج بحلول تخفف من أعباء الأزمة على المواطنين.