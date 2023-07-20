سرقة كابلات كهربائية في محيط مستشفى النيني

أقدم مجهولون أمس على قطع وسرقة كابلات كهربائية في محيط مستشفى النيني بطرابلس.

وأكدت إدارة المستشفى ان هذه الكابلات لا تعود إلى المستشفى ولم تؤثر على طبيعة العمل حيث يتواصل العمل في الأقسام والعيادات كافة وكذلك إستقبال المرضى كالمعتاد. (الوكالة الوطنية للاعلام)

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