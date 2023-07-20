فضل الله: لا أحد يستطيع أن يلغي أحدا أو أن يستثني أحدا

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في النبعة - المتن الشمالي، أن "حزب الله متمسك بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية ومعالجة المشاكل على المستوى الوطني على قاعدة التلاقي والتفاهم، بعيدا من التشنجات والعصبيات".وأشار الى أن "الحزب يريد مع بقية اللبنانيين الشراكة الحقيقية في إدارة البلد"، داعيا الى "الابتعاد عن لغة البغضاء وخطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمذهبي."وشدد على ان "عيشنا الواحد لمصلحة الجميع، ولنبتعد عن الافكار التقسيمية بين الناس لأننا جميعا محكومون بالعيش في هذا البلد ، فلا أحد يستطيع أن يلغي أحدا أو أن يستثني أحدا".