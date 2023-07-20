Advertisement

لبنان

توقف فجأة عن العمل.. سقوط مصعد داخل أحد المباني في مزيارة ومقتل شخص وإصابة آخر

Lebanon 24
20-07-2023 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1089315-638254509152614181.jpg
Doc-P-1089315-638254509152614181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض مصعد داخل احد المباني في منطقة مزيارة قضاء زغرتا لعطل مفاجئ أدى الى سقوطه وبداخله شخصان احدهما يدعى "م.ل" وهو سوري الجنسية توفي على الفور كما اصيب المدعو "غ.ح" لبناني بكسور عديدة في انحاء جسده ووصفت حالته بالخطرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
Advertisement

وجرى نقل القتيل الى مستشفى الشمال، في حين تم نقل الاصابة الثانية الى مستشفى السيدة في زغرتا.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-20
06:56 | 2023-07-20
06:52 | 2023-07-20
06:50 | 2023-07-20
06:47 | 2023-07-20
06:38 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website