توقف فجأة عن العمل.. سقوط مصعد داخل أحد المباني في مزيارة ومقتل شخص وإصابة آخر

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تعرض مصعد داخل احد المباني في منطقة مزيارة قضاء زغرتا لعطل مفاجئ أدى الى سقوطه وبداخله شخصان احدهما يدعى "م.ل" وهو سوري الجنسية توفي على الفور كما اصيب المدعو "غ.ح" لبناني بكسور عديدة في انحاء جسده ووصفت حالته بالخطرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وجرى نقل القتيل الى مستشفى الشمال، في حين تم نقل الاصابة الثانية الى مستشفى السيدة في زغرتا.وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.