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لبنان

توقيف 79 سورياً دخلوا خلسةً إلى لبنان و7 متورطين بعمليّة تهريبهم

Lebanon 24
20-07-2023 | 04:59
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أوضحت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي، أنه “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص خِلسة الى الدّاخل اللّبناني، كثفّت دوريّاتها في الأماكن التي تَكثُر فيها هذه العمليّات، للعمل على توقيف المتورطين بها.”
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وأضافت في بيان، أنه “بنتيجة المتابعة الميدانية وعمليات المراقبة التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، اشتبهت بتاريخ 16/07/2023، بخمس آليات فان هيونداي ممتلئة بالرّكّاب، في منطقة الشّمال. على الفور، تم تكليف دوريّات من الشّعبة بمراقبة هذه الآليّات ونصب كمينٍ وتوقيف السّائقين ومن على متنها.”

وتابع البيان، أنه “بالتاريخ عينه، وعند وصول الفانات إلى طريق عام المحمّرة – العبدة، نفّذت دوريّات الشّعبة كميناً، نتج عنه توقيف المهرّبين، وهم كل من:
م. ق. (مواليد عام 2000، سوري)
 
ف. م. (مواليد عام 2001، سوري)

أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني)


ف. ش. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد)


أ. ع. (مواليد عام 1991، لبناني)

ي. م. (مواليد عام 1995، لبناني)

ا. ا. (مواليد عام 1966، مكتوم القيد)”.

وأردف، “أوقفت برفقتهم 79 شخصاً من التّابعيّة السّورية، أُدخِلوا خِلسةً إلى الأراضي اللبنانية، من بينهم 13 راكباً كانوا بصدد المغادرة، بحراً، الى أوروبا.”

وأشار البيان إلى أنه “بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بتهريب الأشخاص وإدخالهم خلسةً الى الدّاخل اللبنان،. وأجري المقتضى القانوني بحق المذكورين وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين”.
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