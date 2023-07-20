وزير الشباب المصري: ندعم لبنان في استضافته فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي"

أكد وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، إن "مصر مشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بفعالية "بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023".

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ولفت صبحي في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، للمشاركة في إطلاق فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 في حضور عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب الى أن "هذه الفعاليات تأتي حرصا على تشجيع الشباب العربي"، ومشددا على "دعم لبنان في استضافة هذه الفعاليات".



أضاف صبحي: "إن تنظيم بيروت لهذه الفعالية يعد تتويجا لجهد كبير مبذول من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية".



وعبر عن سعادته بـالمشاركة في الفعاليات موجها التحية لنظيره اللبناني الدكتور جورج كلاس، واللجنة المنظمة لفعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023 على "الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الشبابي الهام".



وأكد "حرص مجلس وزراء الشباب العرب على دعم لبنان من أجل استضافة هذا الحدث الشبابي الهام"، موضحا أن "مصر كانت أول دولة تستضيف فعاليات عاصمة الشباب العربي، ثم انتقلت الفعاليات إلى تونس ثم العراق واليوم لبنان"، مشددا على "حرص وزراء الشباب على استمرارية تنظيم هذه الفعالية سنويا".



وأشار إلى "عمق العلاقات بين مصر ولبنان على المستوى الشبابي والرياضي والثقافي"، مشددا على أن "البلدين يجمعهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتعاون في مختلف القطاعات"، معتبرا أن زيارته للبنان ودعم فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي لعام 2023" تأتي في إطار هذه العلاقات المتينة والوطيدة من لبنان".