Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: الانتِظار صعب لكنَّ بوصلة إنقاذ لبنان واضحة!

Lebanon 24
20-07-2023 | 05:17
A-
A+
Doc-P-1089322-638254524818786532.jpg
Doc-P-1089322-638254524818786532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا ملتقى التأثير المدني إلى "السعي الثابت لبناء دولة المواطنة الحرَّة السيدة العادلة المستقلة، والحريات والعدالة وحقوق الإنسان، لأن لبنان يحتضن هذه الخصائص في جيناتِه التأسيسية".  ولكنه حذر  من "القبضات الشمولية والمافيوَة لأنّها تقضي غالِبا على الأَمل" داعيا الى مواجهتها بـ "وضوح البوصلة والرؤية والبرنامج الإنقاذي".
Advertisement
غرد ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "صعوبة الانتِظار في مسار بناء الأَوطان وتحريرها من قبضات شموليّة ومافيوية أنها تقضي غالِبا على الأَمل، أو تُخفّف على الأَقل من إمكانية تحقُقه، من هنا أهمية الاستمرار في وضوح البوصلة والرؤية و البرنامج الإنقاذي".
وأضاف الملتقى في تغريدته: "وما الوضوح سوى التأكيد على العمل التراكمي مع تثبيت خيار السعي الثّابت لبناء دولة المواطنة الحرة السيدة العادلة المستقلة، دولة الحريّات والعدالة وحقوق الإنسان، ولبنان يحتضن هذه الخصائص في جيناتِه التأسيسية". 
وانتهى الملتقى في تغريدته إلى القول: "أما خصائص جينات لبنان التأسيسية فَتختزن أبعادا حضارية سيستعصي على الأيديولوجيات المعسكرة، والأوهام الشعبوية، والشبكات المفسدة استنزافها، إذ هي طبيعية فيما تلك خارج السياق الطبيعي لاختِبار لبنان التاريخي".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضية_اللّبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن "لبنان بين تحدي الانتظار وبريق الأَمل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-07-20
06:56 | 2023-07-20
06:52 | 2023-07-20
06:50 | 2023-07-20
06:47 | 2023-07-20
06:38 | 2023-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website