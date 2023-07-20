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لبنان

لجنة المال تبحث في قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز

Lebanon 24
20-07-2023 | 05:10
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التأمت جلسة لجنة المال والموازنة، لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز، في حضور وزير المال يوسف الخليل، وهيئة قطاع البترول.

 
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