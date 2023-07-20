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لبنان

المرتضى بحث وسفير قطر في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

Lebanon 24
20-07-2023 | 05:31
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 إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، سفير ‏دولة قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية.
 
 
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وبحث خلال اللقاء في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والدور الذي تقوم به قطر حيال الأوضاع القائمة في لبنان.

‏وأعرب السفير القطري عن "وقوف دولة قطر الى جانب لبنان، لا سيما في الظروف الراهنة وأمله ‏في التوصل الى حلول ترضي الجميع". ‏

وكانت مناسبة شكر فيها السفير السهلاوي، وزير الثقافة، لتخصيص ركن في قاعة المطالعة العامة للمكتبة الوطنية يضم مجموعة قيمة من المؤلفات والكتب لكبار الكتاب والمثقفين في قطر ذات عناوين ومواضيع مختلفة سواء في الادب او الشعر او القانون، اضافة الى تاريخ  تأسيس دولة قطر .

وبعد تفقد الركن، قدم الوزير المرتضى درع الوزارة للسفير السهلاوي "تقديرًا لحسه الثقافي الرفيع ومحبته للبنان التي لا حدود".
يشار الى ان دولة قطر قدمت هبة مالية لتجهيز وتوسع وترميم مبنى الصنائع، ليكون مقرًا للمكتبة الوطنية ،كما تولت ترميم الاضرار التي لحقت في بعض اجزاء المبنى جراء  انفجار مرفأ بيروت. (الوكالة الوطنية)
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