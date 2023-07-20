كيف تسير عملية التصدير والإستيراد بين لبنان ومصر؟

أكد رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضر والفاكهة في لبنان نعيم صالح خليل، أنّ "العلاقات الأخويّة بين لبنان وجمهورية مصر العربية جيّدة جدًّا".



وفي بيان له، أكد خليل ان "جمهورية مصر ما زالت تحافظ على إتفاقية التيسير والإتفاق الثنائي بين البلدين، وبالتالي فإنّ عمليّتيّ التصدير والإستيراد تسيران بشكلٍ طبيعيٍّ كما كان الوضع في السابق، وبخاصّةٍ التفاح وذلك بفضل علاقات وجهود المسؤولين اللبنانيين والمصريين، لذلك اقتضى التوضيح". (الوكالة الوطنية)

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