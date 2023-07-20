حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة

‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق المهجر الصحي في طرابلس، بين سيارة ودراجة ناريّة.

وقد أُصيب شخصان كانا على متن الدراجة الناريّة هما "غ.ع" و"ق.ف"، ونُقلا إلى مسشتفى المنلا والمظلوم.