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لبنان

حادث سير مروّع بين سيارة ودراجة ناريّة

Lebanon 24
20-07-2023 | 05:41
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق المهجر الصحي في طرابلس، بين سيارة ودراجة ناريّة.
 
 
وقد أُصيب شخصان كانا على متن الدراجة الناريّة هما "غ.ع" و"ق.ف"، ونُقلا إلى مسشتفى المنلا والمظلوم.
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