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لبنان

مادايان: واشنطن لا تهتم بأزمة الرئاسة

Lebanon 24
20-07-2023 | 05:43
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إعتبر المتحدث باسم لجنة المتابعة في لقاء "مستقلون من اجل لبنان" رافي مادايان ان "اللجنة الخماسية تكرر نفسها في اجتماعات عقيمة، وتطلق مواقف لا تنسجم مع تطور العلاقات السعودية- الايرانية، والسعودية- السورية وتأثيراتها على المعادلات السياسية الوطنية في دول الاقليم". 
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وفي بيان له، رأى مادايان ان "هذا الواقع الجديد يتطلب إشراك ايران والصين في المشاورات الاقليمية- الدولية، لإنتاج تسوية في لبنان تنهي الفراغ الرئاسي وتعالج الأزمة المالية- الاقتصادية".
 
 
وقال إن "أميركا عطلت مهمة الخماسية واستطاعت تأخير التفاهمات الاقليمية ولاسيما حول اليمن وسوريا ولبنان"، معتبراً أن "واشنطن لا تهتم بأزمة الرئاسة ولا بالوضع المسيحي اللبناني وانما ترغب في التفاهم مع إيران والقيادة الشيعية في لبنان من أجل تأمين استمرار تدفق غاز شرق المتوسط باتجاه أوروبا الغربية كبديل للغاز الروسي".
وتساءل مادايان: "لماذا لا يتحاور القادة الموارنة مع الثنائي الشيعي لتحسين شروط انتخاب الرئيس، بدلًا من تشتيت افكار بكركي واطالة الفراغ والرهان على قرارات خارجية بدون نتائج؟".
 
ودعا مادايان الى "عقد قمة روحية - سياسية بمشاركة الكتل النيابية وكافة الافرقاء والنخب المستقلة في المجتمع المدني، من أجل التوصل الى خطة وطنية للانقاذ".
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