"موركس دور" أطلقت شعارها الجديد بلوحة فنية

برعاية وزير الإعلام زياد المكاري وضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، أطلقت لجنة "جوائز الموركس دور"، الشعار الجديد الذي يحمل عنوان "Staying Alive… The Show must go on" لعام 2023 من خلال لوحة فنية للرسام اللبناني الفرنسي آندريه فردورو، في غاليري "Samarani" في ذوق مصبح- جبل لبنان.وخلال الاحتفال، تحدث مؤسسا "لجنة جوائز الموركس دور"، فقال الدكتور فادي الحلو: "أحببنا إطلاق شعارنا ضمن أجواء ثقافية فنية متجددة من خلال الفن التشكيلي، وكانت هذه اللوحة التي تجسد شعارنا لأن لبنان سيظل ينبض بالحياة ولا يمكن أن تقوى عليه أي أزمة مهما كانت".

ووعد الدكتور زاهي الحلو من جهته، أن "الاحتفال الكبير الذي سيقام في كازينو لبنان تحت شعار "Staying Alive… The Show must go on" أو "الحياة تستمر"، و"العرض يتواصل" تنقله "المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال (LBCI)" في 17 أيلول القادم، مشيرا الى أنه :سيكون مليئاً بالمفاجآت السارة والحضور العالمي المميز". وأنهى: "سنناضل دائماً للحفاظ على أن يكون لبنان ملتقى للثقافة والفنون والإبداع".



أما الوزير المكاري فقال: "يسعدني كثيرا أن يكون "الموركس دور" الذي سيحمل هذا الشعار ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي". وأكدّ أن "الثروة الحقيقية في لبنان هي العقل والطموح والحلم اللبناني".





أما الرسام فردورو ففسر اللوحة، قائلا: "هذا العمل الفني مليء بالرموز والاستعارات والعناصر الفنية التي تجسد شعار هذا العام بهدف تعزيز الأمل والمثابرة، منها أن تربة الأرز أبدية وأن النار لن تستطيع أن تلتهم تربة بلد طائر الفينيق لأنها مثلها تتغذى على اللهب وتولد من جديد من رمادها. وأن الانفجار القاتل لمرفأ بيروت لن يقضي على لبنان لأن بيريتوس هي ابنة عشتروت وأدونيس المعروف أيضاً باسم تموز".



أضاف: "العمل الفني مصنوع وفقاً للرقم الذهبي حيث تم تصميم سابقاً الاهرامات والبارثينون و"الموناليزا" للرسام ليوناردو دا فينشي".



تخلل الحدث أجواء موسيقية مع عازفة الكمان ماريا فيلومينا وشرب نخب المناسبة.