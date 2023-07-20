دريان عرض للمستجدات مع النائب الخير والتقى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب احمد الخير ، في حضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف، وتم تداول الشؤون السياسية والاقتصادية والمعيشية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.كما استقبل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم تأتي ضمن سلسلة زيارات متتالية لسماحته، ونحن دائماً في تنسيق تام معه بكل ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، أو بالمساعدات الإنمائية الحاصلة في المناطق اللبنانية كافة، أو بحاجات المواطنين الأكثر فقراً الذين نقف إلى جانبهم بتوجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي وبالتنسيق مع سماحته آخذين بنصائحه وإرشاداته التي تساعد كل المواطنين اللبنانيين، لا سيما بما يتعلق بالأدوية، وكذلك بالحالات الإنسانية، وما يتعلق بالمباني التي نرى خطورتها على ساكنيها، واضعين سماحته بهذه الأجواء، وبإذن الله تكون هذه المساعدات قيمة للدعم".