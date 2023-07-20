الخوري استقبل سفيرة إيطاليا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري، حيث تناول البحث سبل تفعيل التعاون القضائي بين البلدين.

Advertisement