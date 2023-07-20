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لبنان

نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا بخطة نقدية مالية... ماذا تتضمّن؟

Lebanon 24
20-07-2023 | 06:47
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تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
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ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
 
 
 
 
 
 

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