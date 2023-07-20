الحاج حسن بحث وطليس في موضوع الحرائق

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وشكر المجتمعون الجهات التي بذلت كل إمكاناتها في سبيل إخماد الحرائق، من المستجيب الأول رجال الدفاع المدني الى الجيش اللبناني و القوى الامنية، بالاضافة الى حراس الاحراج في وزارة الزراعة ورجال الاطفاء في الجمعيات المختصة. التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، رئيس مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في حركة "أمل" بسام طليس ، وجرى البحث في شؤون القطاع ومعاناته وفي موضوع الحرائق، والحاجة الملحة لمأموري الأحراج.وشكر المجتمعون الجهات التي بذلت كل إمكاناتها في سبيل إخماد الحرائق، من المستجيب الأول رجال الدفاع المدني الى الجيش اللبناني و القوى الامنية، بالاضافة الى حراس الاحراج في وزارة الزراعة ورجال الاطفاء في الجمعيات المختصة.

وطالبوا الأجهزة المعنية بـ"فتح تحقيق شفاف يبين أسباب الحرائق وأيضا العمل على كشف كل ملابساتها"، ودعوا الى "وضع خطة وطنية شاملة لحماية ما تبقى من الثروة الحرجية ، وتعزيز مراكز الدفاع المدني وفتح مراكز جديدة وإنصاف الفائزين في دورة مأموري الأحراج بتوقيع مرسوم تعيينهم".



وكما جرى التطرق الى التحديات التي يواجهها البلد في موضوع الأمن الغذائي، وسلامة الغذاء.