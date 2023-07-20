بعد اقتحامه أحد المصارف مهدداً بإحراقه... أمن الدولة تسلّمه للجهات المختصّة

أعلنت مديرية أمن الدولة أنه،"بعد اقتحام أحد المودعين لأحد المصارف في جبل لبنان، وتهديده بإحراق المصرف وإحراق نفسه، وصلت دوريّة من أمن الدّولة - مديريّة جبل لبنان، وعملت العناصر على تهدئته وتثبيته وسحب الموادّ الحارقة منه، متفهّمين انفعاله ومتفهمين أيضاً وضع المصرف والموظفين في آن، ثمّ تمّ تسليمه للجهات المختصة بناءً على إشارة القضاء".

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