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لبنان

بعد اقتحامه أحد المصارف مهدداً بإحراقه... أمن الدولة تسلّمه للجهات المختصّة

Lebanon 24
20-07-2023 | 07:11
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أعلنت مديرية أمن الدولة أنه،"بعد اقتحام أحد المودعين لأحد المصارف في جبل لبنان، وتهديده بإحراق المصرف وإحراق نفسه، وصلت دوريّة من أمن الدّولة - مديريّة جبل لبنان، وعملت العناصر على تهدئته وتثبيته وسحب الموادّ الحارقة منه، متفهّمين انفعاله ومتفهمين أيضاً وضع المصرف والموظفين في آن، ثمّ تمّ تسليمه للجهات المختصة بناءً على إشارة القضاء".
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