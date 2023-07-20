نصار بحث مع زواره في موضوع العمالة بالمؤسسات السياحية

استقبل وزير السياحة وليد نصار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ورئيس إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية ودور اللهو جوزيف الحداد وعضو هيئة مكتب الاتحاد علي ياسين.

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وتم البحث خلال الاجتماع في موضوع العمالة في المؤسسات السياحية.



و تقرر إصدار توصية الى جميع المؤسسات السياحية والنقابات السياحية في لبنان بالتمني عليهم النظر في وضع الموظفين والعمال لديهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ودفع الجزء الأكبر من الراتب بالعملة الاجنبية، مع التشديد على العمالة اللبنانية عملا بتوصيات وزارة العمل والاتحاد العمالي العام .

وأكد الوزير نصار "ان وزارة السياحة داعمة للمؤسسات السياحية و المستثمرين في كل ما يخدم المصلحة العامة ويساهم في نهضة لبنان".